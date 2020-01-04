إسبانيا – استعاد فانسيا نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه 1-0 على ضيفه إيبار في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة.

ويدين فالنسيا بالفضل في الفوز لنجمه الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة برأسية متقنة عند الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وأنهى إيبار المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرتغالي باولو أوليفيرا في الوقت البديل عن الضائع.

وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز السادس، فيما توقف رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

المصدر: sportbox.ru