ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن نشر قوات تركية في ليبيا لن يعد تدخلا في الشأن الليبي لأنه يقوم على اتفاق أبرمته حكومة الوفاق مع أنقرة.

دبرز وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:”لا يوجد تدخل تركي وإنما هناك معاهدة تعاون أمني.. المعاهدة المبرمة بين الحكومة الشرعية في ليبيا ودولة تركيا صادق عليها البرلمان التركي بأغلبية كبيرة وأيضا صادق عليها المجلس الرئاسي في ليبيا”.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.