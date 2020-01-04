ألمانيا – أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، تعاقده مع الحارس الشاب لشالكه ألكسندر نوبل، على أن ينضم إلى صفوفه بنهاية عقده مع فريقه في ختام الموسم الحالي.

وامتنع نوبل الشهر الماضي عن تمديد عقده مع شالكه، وأعلن بايرن التعاقد معه بانتقال حر نهاية موسم 2019-2020، ولفترة خمسة أعوام.

وبحسب التقارير، رفض نوبل البالغ 23 عاما عرضا من شالكه لتمديد عقده مقابل راتب سنوي قيمته سبعة ملايين يورو، وسيتقاضى مع بايرن راتبا يصل إلى 5,5 ملايين يورو.

وبحسب التقارير، أتى رفض الحارس الشاب لعرض ناديه الحالي، لخوض تجربة مع النادي البافاري، حيث ينظر إليه على نطاق واسع كخليفة محتمل لنوير في مركز حارس المرمى الأساسي.

وعانى نوير في الأشهر الماضية من إصابات أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب، لكنه بدأ كأساسي في 26 مباراة هذا الموسم، وتشير التقارير إلى أنه على وشك تمديد عقده لعامين مع نادي مدينة ميونيخ.

وخاض نوبل 17 مباراة دولية مع المنتخب الألماني لما دون 21 عاما.

المصدر: ” أ ف ب”