روحاني: أمريكا ارتكبت خطأ كبيرا لا تدركه وتداعياته ستمتد لسنوات

إيران – زار الرئيس الإيراني حسن روحاني صباح اليوم السبت، منزل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بضربة جوية أمريكية في بغداد فجر أمس الجمعة.

وأعرب روحاني عن مواساته لزوجة وأبناء سليماني، مثمنا دور هذا القائد في جبهة المقاومة الإسلامية، وقال: “قاسم سليماني كان ثروة وطنية جندت الولايات المتحدة كل قواها للقضاء عليه”.

وقال: “لا يمكن نسيان الخدمات التي قدمها سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة وخاصة سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان”.

وأضاف: “لا يمكن ملء الفراغ الذي تركه سليماني بسهولة، فهو لم يكن قائدا حربيا ومخططا لعمليات كبرى فحسب بل سياسي ورجل استراتيجي كذلك”، لكنه عبر عن ثقته بأن “إيران ستصنع العشرات من قاسم سليماني”.

وأكد روحاني أن الانتقام لسليماني “حق إيران الطبيعي”، وأن هذا الانتقام يتحقق “عندما نرى كيف يقطع المجاهدون يد أمريكا في المنطقة”.

وحذر الرئيس الإيراني من أن الولايات المتحدة ستشهد تداعيات اغتيال سليماني “طيلة السنوات المقبلة”، وقال: “أمريكا ارتكبت خطأ كبيرا لا تدركه، وتداعياته ستمتد لسنوات”.

واعتبر روحاني أنه بعد اغتيال سليماني “باتت أمريكا منبوذة لدى الشعبين الإيراني والعراقي أكثر من السابق”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي قد زار عائلة سليماني أمس الجمعة للتعبير عن مواساته وتعازيه، وستشهد كل من بغداد وطهران ومشهد خلال أيام السبت والأحد والاثنين مراسم تشييع جنازة سليماني، قبل أن ينقل جثمانه إلى مدينة كرمان ليوارى الثرى يوم الثلاثاء.

المصدر: RT + وكالات