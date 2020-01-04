براغ – تأهل المنتخب الروسي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لهوكي الجليد للشباب التي تستضيفها التشيك، بعد تغلبه على نظيره السويدي 5-4 عقب التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4.

ولجأ المنتخبان لوقت إضافي لكسر التعادل بعد انتهاء الأشواط الثلاثة بنتيجة 4-4، واستطاع المنتخب الروسي حسم المباراة لمصلحته بالهدف الذهبي.

وآخر مرة حقق المنتخب الروسي للشباب ذهبية بطولة العالم كانت عام 2011 على حساب كندا (5-3)، ولم يتأهل للمباراة النهائية منذ عام 2016، فيما حقق الميدالية البرونزية في نسختي 2017 و2019.

وسيواجه المنتخب الروسي في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخبي كندا وفنلندا.

المصدر: championat.com