إيطاليا – افادت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أنه تم بيع 56 ألف تذكرة لمواجهة ميلان وسامبدوريا، الاثنين المقبل، في إطار الجولة الـ 18 في الدوري الإيطالي.

تفاعل جمهور ميلان بشكل إيجابي بعد التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لموسم آخر، وتوقعت الصحيفة الإيطالية أن يصل حضور المواجهة المقبلة للروسونيري إلى 60 ألف شخص على الأقل في استاد “سان سيرو”.

وستشهد مباراة سامبدوريا، تقديم إبراهيموفيتش كصفقة جديدة في ميلان، رغم أنه قد لا يشارك في المباراة، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

وتزايد عدد المتابعين لحسابات نادي مدينة ميلانو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن التعاقد مع الساحر “إيبرا”، إذ بلغ عدد متابعي ميلان على “تويتر” 7,2 مليون متابع وعلى “إنستغرام” 6,9 مليون.

وأصبح إبراهيموفيتش لاعبا حرا بحلول شهر ديسمبر الماضي، بعد أن انتهى عقده مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، قبل العودة إلى الروسونيري.

وسبق أن لعب المهاجم “إبرا” بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.

ويعاني ميلان بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد مرور 17 جولة من انطلاق “الكالتشيو”.

المصدر: وكالات