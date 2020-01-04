ليبيا – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا من دون أن يسميها من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أن أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة هناك يهدد بتصعيد الأزمة.

غوتيريش قال في بيان له أمس الجمعة نقلته وكالة “سبوتنيك” إن أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل.

وأضاف البيان أن الأمين العام يكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في 2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءً.

وشدد على أن التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي.