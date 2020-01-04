ليبيا- حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطر التصعيد الناجم عن تعزيز التدخلات الأجنبية العسكرية في ليبيا وذلك على خلفية موافقة البرلمان التركي على نشر قوات في ليبيا.

قصر الإليزيه بيّن في بيان أمس الجمعة وفقاً لوكالة “سبوتنيك” أن ماكرون يدين الاتفاقات التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا حول المسائل البحرية والأمنية كما يدين كل القرارات التي تؤدي للتصعيد.

وشدد على ضرورة تمتين التوافق الدولي الذي جرى خلال مؤتمر برلين من أجل الخروج من الأزمة والعودة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.