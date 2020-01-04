ليبيا – أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي أنّ إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ليبيا مرتبط بالتطورات الميدانية، لافتاً إلى أن مذكرة التعاون مع السراج تهدف إرسال قوات عسكرية للمساعدة على إنهاء الحرب في ليبيا، وأن الجامعة العربية تتحمل مسؤولية سفك الدم العربي على حد زعمه.

أقطاي وفي تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الروسية الجمعة قال: “لن تقوم تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على الفور إذ أن الجيش التركي سيتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة وفقا للتطورات والظروف الميدانية على الساحة الليبية بحيث سيقوم الرئيس أردوغان والجيش التركي بتحديد هذا الموضوع وفقاً للحاجة ووضع حكومة الوفاق الليبية الميداني”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا أجاب أقطاي:”إن مذكرة التعاون الأمني والعسكري المبرمة بين ليبيا وتركيا ومذكرة التفويض التي صادق عليها البرلمان التركي تتيحان لأنقرة إمكانية تقديم كل أنواع الدعم العسكري والأمني لحكومة الوفاق بما فيه بناء قاعدة عسكرية فوق الأراضي الليبية ولكن هذا الموضوع سيتم وفق سير التطورات والوضع الميداني في البلاد”.

وحول ما إذا كان الجيش التركي سيشارك في القتال بشكل مباشر في ليبيا قال أقطاي:”مذكرة التفويض بإرسال قوات عسكرية بنيت على مفهوم إنهاء الحرب في ليبيا بحيث سيقوم الجيش التركي بفعل كل ما يلزم من أجل وقف الحرب والاشتباكات والاحتلال في هذا البلد”.

وأضاف مدعياً :”هدفنا ليس الدخول إلى ليبيا من أجل القتال ضد الليبيين وإنما نذهب إلى هذا البلد بناء على دعوة حكومة الوفاق المشروعة من أجل حماية الليبيين”،على حد قوله.

وحول موقف روسيا من خطوة تركيا في ليبيا قال أقطاي:” أعتقد أن روسيا ستقدر خطوات تركيا في ليبيا ووضعها هناك”، مشيراً إلى أن الحوار بين موسكو وأنقرة مستمر ولم ينقطع.

واعتبر أقطاي أن روسيا ستغير من موقفها حيال “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لأنه ليس طرفاً مشروعاً وهو لا يمثل الشعب الليبي ويقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان وهو يحاول اجتياح طرابلس من دون أي ذريعة، حسب زعمه.

وأردف:” إذا كان لروسيا مصالح في ليبيا فمن الممكن تقديرها وتقييمها ولكن هذا لا يقتضي أن تكون أي دولة شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها حفتر” .

وفيما يخص الجامعة العربية انتقد أقطاي تعامل الجامعة العربية مع الملف الليبي، لافتاً إلى أنّ الجامعة لا تمثل موقف كل الدول العربية ولا تبذل مجهوداً لحقن الدماء في سوريا وليبيا واليمن.

وعلّق على موقف الدول العربية والجامعة العربية من خطوة تركيا في ليبيا، قائلاً:” لا يوجد موقف عربي ضد تركيا بل هناك تصريحات تدلي بها بعض العناصر التي لا تمثل الشعب العربي، كالجامعة العربية مثلاً”،مشيرا إلى أن هناك عشرات المؤسسات والهيئات العربية التي تصرح بأن الجامعة العربية لا تمثل الشعب العربي” حسب زعمه.

واعتبر أنّ الجامعة العربية هي المسؤولة عن سفك دماء الشعب العربي في العديد من البلدان العربية إذ لا تبذل أي جهد لحقن الدماء في سوريا وليبيا واليمن فضلاً عن عدم امتلاكها لأي خطة لذلك حتى.

وتابع مهاجما العرب وجامعتهم :” الشعب الليبي لم يطلب المساعدة من الجامعة العربية بل طلبها من تركيا لأنه لم يحصل على دعم ومساندة الجامعة العربية، كذلك الشعب السوري الذي لم يطلب المساعدة من الجامعة العربية بل طلبها من تركيا أيضاً لأن الجامعة العربية ليس فيها خير للشعب العربي، وهو قد أدرك ذلك وطلب المساعدة من تركيا التي تلبّيه كما فعلت في سوريا سابقاً”.

وتساءل أقطاي في ختام تصريحاته :”لماذا لا تندد الجامعة العربية بهجمات الأسد على إدلب ولماذا لا تبادر لحقن الدماء المسفوكة هناك، أو لماذا لا تبادر لحقن الدماء المسفوكة في فلسطين”، مضيفاً: “الجامعة العربية لا تتذكر عروبتها إلا عندما يتعلق الأمر بتركيا وفي الحقيقة لا تفعل ذلك بدافع العروبة وإنما بنوايا وأجندة مختلفة”.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.