مستشار الأمن الأمريكي يحذر إيران ضمنا من الرد على اغتيال سليماني

مستشار الأمن الأمريكي يحذر إيران ضمنا من الرد على اغتيال سليماني

الولايات المتحدة – حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إيران ضمنا من الرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بعملية للجيش الأمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال يوم الجمعة، إن أي رد إيراني على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية سيكون “قرارا سيئا للغاية”.

وأضاف أوبراين خلال إفادة للصحفيين عن العملية الأمريكية، أن سليماني استهدف خلال سفره في أنحاء الشرق الأوسط، وهو يخطط لهجمات ضد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة.

وأكد أن سليماني خطط لهجوم 27 ديسمبر كانون الأول الذي قتل فيه متعاقد أمريكي.

وأعرب أوبراين عن أمله بألا تتأثر العلاقات “الطيبة” مع العراق بعد مقتل سليماني.

وقتل سليماني وعدد من مرافقيه بالإضافة إلى كوادر في الحشد الشعبي العراقي بضربة جوية أمريكية استهدفت رتل سيارات كانوا يستقلونها في محيط مطار بغداد الدولي فجر يوم أمس الجمعة.

المصدر: “رويترز”