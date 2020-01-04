وكشفت بيانات هيئة قناة السويس أن إيراد الممر المائي الإستراتيجي ارتفع في عام 2019 إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ5.7 مليار في 2018.

وأضافت البيانات أن قناة السويس أبقت على رسوم العبور دون تغيير لجميع السفن في 2020، باستثناء سفن الصب الجاف وناقلات غاز البترول المسال التي ارتفعت رسوم مرورها 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وتعد قناة السويس أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة المصرية.