ليبيا – عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر اجتماعاً طارئًا اليوم السبت برئاسة شيخ الأزهر الشريف لمناقشة الأحداث الأخيرة التي تمر بها ليبيا.

الهيئة أكدت بحسب الموقع الرسمي التابع لها على أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة.

وطالبت الهيئة العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة ورفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.

ودعت جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها، مؤكدةً دعمها للموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها وأمن المنطقة بأكملها وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية.

كما شددت على أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سداً منيعا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها، مبديةً أملها في انتهاء هذا الصراع.