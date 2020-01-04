فرنسا – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم السبت، أنه بحث الوضع في الشرق الأوسط مع نظيريه الألماني هايكو ماس والصيني وانغ يي.

وصرح الوزير الفرنسي بأن باريس وبكين متفقتان على محاولة تجنب أي تصعيد في التوتر بالشرق الأوسط.

وأكد أيضا أنه اتفق مع نظيريه الألماني والصيني على أهمية الحفاظ على سيادة العراق واستقراره وضمان ألا تنتهك إيران اتفاق فيينا.

وفي وقت سابق اليوم، شدد وزير خارجية الصين على أن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة وأن تسعى إلى حلول من خلال الحوار، وذلك بعد الضربة الجوية الأمريكية في بغداد يوم الجمعة والتي أدت إلى مقتل قاسم سليماني أبرز قائد عسكري إيراني.

وأبلغ وانغ يي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي أن السلوك العسكري الأمريكي المنطوي على مخاطر ينتهك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وسيزيد من حدة التوتر والاضطرابات في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلا عن وانغ أن بكين ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات