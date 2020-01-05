إصابة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتبادل إطلاق النار داخل منزلها (صورة)

لبنان – تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإصابة بسيطة في ساقها، أثناء تبادل إطلاق النار مع ملثم دخل فيلتها بقصد السرقة ​فجر اليوم الأحد، وأرداه زوجها ​فادي الهاشم​ قتيلا.

وتناولت المواقع اللبنانية الخبر حيث شهد منزل عائلة النجمة عجرم حادثا مروعا، عندما أقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989 على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان (شمال بيروت) بقصد السرقة.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وما زالت التحقيقات جارية.

وكانت نانسى عجرم أحيت قبل أيام حفل رأس السنة في أبوظبى، ونشرت النجمة اللبنانية صورتها عبر “إنستغرام”، مهنئة جمهورها ومتابعيها، وقد اكتفت بالتعليق على الصورة بقولها “سنة جديدة سعيدة”.

واختتمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبو ظبى، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية “بدنا نولع الجو” التي أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور.

كما أحيت نانسى عجرم مؤخرا حفلا غنائياً كبيرا ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، يوم 17 ديسمبر فى مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، وشاركها الحفلة الفنانان وائل جسار ووائل كفوري.

المصدر: صحف ومواقع لبنانية