إيران – كشف مسؤول وصف بالهام في الحرس الثوري الإيراني، احتمال أن يكون هناك مدسوسون في فريق حراسة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأن التحقيق في الأمر بدأ.

جاء هذا التصريح أثناء اجتماع عقدته معه لجنة برلمانية اليوم الأحد، حسبما كشف رئيس كتلة المستقلين في البرلمان الإيراني غلام علي جعفر زادة أيمن آبادي.

وأضاف أيمن آبادي أن سليماني تعرض ثلاث مرات على الأقل لمحاولات اغتيال على الأراضي الإيرانية، وأنه تم اعتقال أشخاص على صلة بذلك.

وأوضح أن إحدى تلك المحاولات كانت على يد منظمة “مجاهدي خلق”، مضيفا أن العديد من محاولات اغتياله في الخارج قد فشلت أيضا.

وذكر آبادي أن قاسم سليماني كان في مطار بغداد من دون مرافقة أو حماية، مؤكدا أن اللجنة طالبت بتقديم خطط مستقبلية لحماية المسؤولين.

المصدر: RT