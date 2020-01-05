جاكرتا – ارتفع إلى 60 عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم جراء السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بمناطق مختلفة في إندونيسيا.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، في بيان، الأحد، إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ ليلة رأس السنة في العاصمة جاكرتا، ومدن ديبوك وبيكاسي وتانجيرانج وبوجور، أسفرت عن مصرع 60 شخصا ونزوح آلاف من منازلهم.

كما لفتت إلى أن شخصين ما يزالان في عداد المفقودين في منطقة ليباك.

وذكرت السلطات الإندونيسية، أن عدد الأشخاص في مراكز الإقامة المؤقتة تراجع من 173 ألفًا، إلى 92 ألف، بفضل جهود السلطات المتواصلة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

والجمعة، أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، أن 43 شخصًا لقوا مصرعهم على خلفية الأمطار الغزيرة المتوقع استمرارها لغاية الجمعة.

وتشهد إندونيسيا، الواقعة في الحزام الاستوائي، سيولا وانهيارات أرضية باستمرار؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على مدار العام.

الأناضول