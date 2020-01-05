ليبيا – دانت البعثة الأممية إلى ليبيا بأشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

البعثة الأممية شددت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.

وعبرت البعثة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مذكرة أن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر.

هذا وقد كشفت صحة الوفاق على أن القصف الذي لم تتمكن صحيفة المرصد من التأكد من نوعه أسفر عن سقوط 30 قتيل و 33 جريح.