مصر – أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.42 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول من 45.354 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزادت الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير بعد أن تبنت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي عام 2016.

ومع بداية عام 2019، بدأ الجنيه المصري في تحقيق مكاسب متتالية أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات باستمرار تلك المكاسب في العام المقبل.

ويتزامن ذلك مع تصريحات مسؤولين مصريين بتحقق مصر معدلات تنمية عالية، ورغم ذلك يرى خبراء أن مكاسب الجنيه وقتية وسرعان ما يعاود الهبوط، إلا أن وزير المالية المصري قال في مؤتمر صحفي إن الجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة في العالم.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن أن الاستثمارات الأجنبية في مصر ارتفعت في 2019.

وأوضح مدبولي أن الاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار.