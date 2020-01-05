ليبا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن ليبيا وضعت أمامها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تدعو الأمم والشعوب والجيوش النظامية إلى الدفاع عن بلدانها في حال تعرضت للغزو من أمة أخرى ووفقاً لهذا ستكون كل القطع البحرية والجوية التركية معرضة للخطر.

السعيدي أشار في تصريح لـ”العين الإخبارية” إلى أن البحر المتوسط ومنطقة شمال أفريقيا ستصبح بسبب هذا العدوان التركي مسرح عمليات عسكرية للجيش المخول من الشعب والبرلمان بصده، لافتاً إلى أن الوقت قد حان للنفير العام في كافة قبائل ومناطق وقرى الجنوب.

وتابع:” كنا نعتقد أن تصريحات أردوغان مجرد كلمات عابرة مثل هرطقاته السابقة، ولكن بعد تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا اتضح للعلن مؤامرة الخونة والمستعمرين في اتفاقيتهم المخزية التي وقعت في جنح الظلام”.

كما حذر النائب من أن التدخل التركي وما يخلفه من فوضى محتملة يخدم أجندة داعش الإرهابية ويعيد الحياة للتنظيم الذي تمكن الجيش من دحره في معاقله الرئيسية.