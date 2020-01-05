الصين – رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أمريكي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.

ووفقاً لما أعلنته هيئة ضبط القطاع المصرفي، بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملاً بدون اتخاذ شريك محلي،وكانت الصين تفرض على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من تسعة واربعين بالمئة من الشركات التي تستثمر فيها ،ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حُسن النية من الصين للولايات المتحدة. وتَعِد بكين بفتح اقتصادها أكثر، أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.

وكشفت الصين في أكتوبر عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف يو بي إس السويسري في ديسمبر الماضي بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين.

وكالات