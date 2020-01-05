وقال عبدالاله في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان “تنظيم الدورات الرياضية في العراق من اختصاصات اللجنة الاولمبية العراقية استنادا الى قانونها رقم 29 لسنة 2019، وسنعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لضمان تهيئة المتطلبات اللوجستية اللازمة للاستضافة، والتنسيق مع اتحاداتنا الرياضية المنضوية تحت لوائنا لتهيئة الجوانب الفنية والادارية الخاصة بتنظيم الفعاليات الرياضية كافة”.

يذكر أن العراق حصل على حق إستضافة الدورة الرياضية العربية الـ14 عام 2021، بالإجماع خلال اجتماعات الدورة 64 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد حالياً في جمهورية مصر العربية للمدة 4-6 كانون الثاني 2020.