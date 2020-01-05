ليبي – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الجيش والشعب على أتم الإستعداد لمواجهة الغزو التركي وأن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات وفي مقدمتها تركيا.
المسماري وفي مؤتمر صحفي نشرته صفحته الرسمية على “فيس بوك” وفقاً لقناة “سكاي نيوز” أن القوات البحرية التابعة للقيادة جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد.
وذكر المسماري:” العمليات العسكرية اليوم تركزت في العاصمة طرابلس وأن الجيش والشعب الليبي على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي”.
ولفت المتحدث باسم الجيش إلى أن قرارات البرلمان التركي تعلن رفض الغزو التركي وتؤكد على رفض استخدام الأراضي الليبية لأي غرض آخر.
ووجه المسماري رسالة إلى الليبيين في طرابلس قال فيها: “إن التدخل التركي ليس من أجلكم وإنما من أجل السيطرة على ليبيا وعلى بوابة أفريقيا إلى أوروبا ولزرع التنظيمات الإرهابية لتهديد دول الجوار”.