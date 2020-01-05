ليبيا – قال عضو مجلس النواب ادريس المغربي إن من جاء بالمستعمر للبلاد سيزج به في السجون لأن ذلك يعد خيانة عظمى في الدستور.

المغربي أشار خلل مداخلة هاتفية عبر برنامج”نبض الوطن” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المجلس قام بإلغاء الجلسة التي من خلالها وافق على الإتفاق السياسي شريطة التحفظ على المادة الثامنة لأنه كان ضد هذا الاتفاق و المجلس ومابهما من عيوب.

وتابع مضيفاً “نحن عقدنا جلسة نص عليها إدخال الاتفاق و اعتماده و يجب أن تقابله جلسة أخرى بإلغاء الإتفاق ومن خلال مواد قانونية و ليس من خلال إعلام و صفحات تواصل، يجب الغاء الجلسة و الإعتماد فيها وهذا ما حصل اليوم في جلسة مجلس النواب”.

وإعتبر أن الشعب الليبي لم يصل لمرحلة أن يتم جلب المستعمر للبلاد بالرغم من كل الإختلافات و المعارك لذلك الشعب الليبي مصطف بالكامل ضد المستعمر التركي.

كما لفت إلى أن الإتفاقية التركية ليست إقتصادية أو لترسيم الحدود بل هدفها أمني لزج قوات تركية داخل ليبيا، محذراً الأتراك بأن مقبرتهم ستكون في ليبيا.

ورأى عضو مجلس النواب أن الوفاق خدمت الجيش ومجلس النواب أكثر مما خدمت نفسها لأن الجميع انقلب عليه حالياً.