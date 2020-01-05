زغرب – بدأ الناخبون الكروات، الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس للبلاد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ومن المنتظر أن يدلي 3.8 ملايين ناخب بأصواتهم في مراكز الاقتراع المسجلين بها من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ) على أن تستمر 12 ساعة، حتى 19:00 (18:00 ت.غ).

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات قبل منتصف الليل.

وسيختار الناخبون، بين رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مرشحة حزب “الاتحاد الديمقراطي الكرواتي” الحاكم، ورئيس الوزراء السابق مرشح “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” زوران ميلانوفيتش.

ولم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تنافس فيها 11 مرشحا.

ويتنافس المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات، الأحد، بالجولة الثانية، وسيفوز المرشح الحاصل على أعلى نسبة أصوات بمنصب رئيس الجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في كرواتيا كل خمس سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم فترتين رئاسيتين كحد أقصى.

الأناضول