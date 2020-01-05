انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، دفع إدارة ناديه للانقضاض على بوجبا، والتفوق على يوفنتوس بشأن حسم الصفقة.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أبلغ إنتر بأنه يريد ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قبل السماح بانتقال بوجبا إلى “سان سيرو”.

وأوضحت الصحيفة أن بوجبا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كونتي، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة وجوده رفقة يوفنتوس.

وشددت على أن بوجبا يفضل العودة إلى إيطاليا بدلاً من الانتقال إلى الليجا وتمثيل ريال مدريد، لا سيما أنه سيلعب في الكالتشيو تحت قيادة كونتي.

وقالت “ميرور” إن الصفقة التبادلية على الأغلب لن تتم قبل الصيف المقبل، ولكن هذا لم يمنع إنتر من محاولة تسريع المفاوضات للحصول على بوجبا خلال الشهر الحالي.

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