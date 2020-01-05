الولايات المتحدة – سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة “وول ستريت”، مستويات قياسية مرتفعة في أولى جلسات العام الجديد، اليوم الخميس، بعد أن زادت إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد في الصين أجواء التفاؤل التي يغذيها انحسار التوترات التجارية وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر “داو جونز” الصناعي، جلسة التداول مرتفعا 331.51 نقطة، أو 1.16%، إلى 28869.95 نقطة، بينما صعد المؤشر “ستاندرد أند بورز 500” الأوسع نطاقا 27.07 نقطة، أو 0.84%، ليغلق عند 3257.85 نقطة، وفقا لوكالة رويترز.

وأغلق المؤشر “ناسداك” المجمع مرتفعا 119.59 نقطة، أو 1.33%، إلى 9092.19 نقطة.

وبدأت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة “وول ستريت”، العام الجديد 2020، عند مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الخميس، مع تزايد أجواء التفاؤل بانحسار التوترات التجارية، وتحسن آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن أعلنت الصين عن حزمة حوافز لدعم اقتصادها المتباطئ.