اليابان – ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن إحدى أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء بيعت بسعر 193.2 مليون ين (1.8 مليون دولار) في أول مزاد هذا العام تجريه سوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأضافت الهيئة أنه تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري بشمال البلاد ويبلغ وزنها 276 كيلوغراما أي أن سعر الكيلو يبلغ حوالي 700 ألف ين.

وقالت إن المشتري هو كيوشي كيمورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة.

كان كيمورا قد دفع سعرا قياسيا بلغ 333.6 مليون ين العام الماضي لشراء سمكة تونة في مزاد ليتجاوز بذلك سعرا قياسيا دفعه نظير سمكة تونة أخرى عام 2013.