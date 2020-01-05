واشنطن – أرفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته السابقة لإيران، بالتلويح باستخدام أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية في الرد على أي هجوم إيراني، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكتب ترامب في ثالث تغريدة خلال الساعات الأخيرة تتضمن تهديدات لإيران: “أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية. نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية، أو أي أمريكي، فسنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الحديثة نحوهم … ودون تردد!”.

وسبق أن توعد ترامب إيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها واستهداف 52 موقعا فيها، في حال شنت الجمهورية الإسلامية أي هجوم على المصالح الأمريكية ردا على مقتل سليماني، الذي قضى بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر يوم الجمعة.

المصدر: RT