واشنطن – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 “هدفا هاماً” لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة، السبت، رداً على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ”الانتقام” على خلفية مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.

وقال ترامب “إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أصول أمريكية، فإن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا (عدد الرهائن الأمريكيين الـ52 الذين أخذتهم إيران قبل عدة سنوات).

واعتبر الرئيس الأمريكي أن “بعض هذه المواقع على درجة عالية من الأهمية لإيران ولثقافتها، و سيتم ضربها بسرعة وقوة كبيرتين”.

وأضاف ترامب “الولايات المتحدة لا ترغب في مزيد من التهديدات”.

وفي وقت سابق السبت، قال غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم كرمان الجنوبي، إن طهران “حددت 35 موقعا أمريكيا حيويا في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى تل أبيب لتكون في مرمى إيران”.

وفجر الجمعة، قُتل سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وبات اغتيال سليماني، “حديث العالم” بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط.

الأناضول