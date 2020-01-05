ليبيا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي إن حكومتهم لم تطلب إرسال قوات تركية إلى ليبيا حتى الآن.

القبلاوي وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد أوضح أن ما طلبه الجانب الليبي من تركيا حتى الآن هو إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حتى إذا طلبت الحكومة في طرابلس المساندة لا تكون هناك أي عوائق.

وزعم أنه حال التصعيد في طرابلس على غرار ما حدث أمس السبت من قصف للكلية العسكرية ستطلب حكومة الوفاق المساندة حسب قوله.

وأضاف القبلاوي أن تصويت مجلس النواب برفض الاتفاق لا يترتب عليه أي أثار خاصة في ظل عدم وجود نصاب قانوني لتصويت المجلس ما يعني أنها والعدم سواء على حد زعمه ، مؤكدا أن خارجية الوفاق وجهت البعثة الليبية في نيويورك لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن عمليات التصعيد كما أنها تتقدم بشكوى رسمية بشأن المجزرة التي وقعت أمس السبت في الكلية العسكرية.