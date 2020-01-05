ويقل المبلغ الذي حصل عليه الرئيس التنفيذي لشركة أبل بنحو 11 مليون دولار عن إجمالي رواتب وتعويضات وحوافز العام 2018، حيث بلغ إجمالي الأموال التي حصل عليها تيم كوك 136 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن راتبه البالغ 3 ملايين دولار سنويا، بقي كما هو في العام 2019، فإن مكافأته انخفضت من 12 مليون دولار إلى 7.67 مليون دولار، وفقا لتقرير قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصة.

وجاءت الغالبية العظمى من تعويضات كوك في العامين الماضيين، 2018 و2019، من أرباحه من حصته من أسهم أبل (تقدر حصته بحوالي 400 مليون دولار) البالغة نحو 113.5 مليون دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان كوك قد تبرع الأسبوع الماضي بمليوني دولار من أسهمه في أبل، لصالح جمعية خيرية لم يكشف النقاب عن اسمها أو المجال الذي تنشط فيه.