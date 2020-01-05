السعودية – أعلن نادي أهلي جدة رسميا الأحد، عن أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع الألماني ماركو مارين قادما من صفوف ريد ستار الصربي.

وأوضح النادي السعودي عبر حسابه بموقع “تويتر” أن صانع الألعاب البالغ 30 سنة، خضع للفحوص الطبية اللازمة، قبل التوقيع معه بشكل نهائي.

وتأتي تلك الصفقة في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول والذي كان بحاجة للتوقيع مع صانع ألعاب مميز بناءا على رغبة المدرب السويسري كريستيان غروس.

وسبق للألماني تمثيل عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل تشيلسي الانجليزي وفرانكفورت الألماني وفيورونتينا الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني وأندرلخت البلجيكي.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة من 12 مباراة خاضها الفريق الكروي الأول.

المصدر وكالات