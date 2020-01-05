إسبانيا – يلعب ريال مدريد دورًا رئيسيًا في إفساد أحد أبرز الصفقات التي يحلم إنتر ميلان بإبرامها خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر توصل لاتفاق مع توتنهام وشوتس وكيل كريستيان إريكسن نجم السبيرز حول الصفقة.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة والعمولات بلغت 25 مليون يورو، إذا انتقل إريكسن إلى سان سيرو خلال الشهر الجاري.

وأوضحت أن العقبة التي تقف في وجه الصفقة تتمثل في أن إريكسن لا يزال يفكر في ريال مدريد، ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم، لعل الميرنجي يتحرك لضمه.

وقالت “كوريري ديللو سبورت” إن الانتظار حتى نهاية الموسم سيجعل مهمة إنتر صعبة في حسم الصفقة، بسبب ازدياد المنافسة على ضم إريكسن بعد أن يصبح صفقة مجانية.

المصـدر: كـووورة