إسبانيا – أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، توصل ريال مدريد لاتفاق مع فلامنغو البرازيلي بشأن ضم لاعب وسط هجومه الشاب رينير جيسوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما أشار موقع “يونيفرسو أون لاين” البرازيلي، فإن فلامنغو وافق على تقاضي ما نسبته 80% من قيمة الشرط الجزائي للاعب والذي انخفض إلى النصف بعد تجديد تعاقده مؤخرا، إذ يبلغ 35 مليون يورو، في حين سيتم تقاسم نسبة الـ20% بين وكيل أعماله وأسرة اللاعب الشاب الذي سيبلغ 18 عاما في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وسيتم الإعلان رسميا عن الصفقة بعد هذا التاريخ، لتلافي الدخول في مشاكل مع “الفيفا”.

ومن المقرر أن يشارك رينير مع الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا)، على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وشارك رينير، والذي يقارن بلاعب ريال مدريد السابق ريكاردو كاكا للتشابه الكروي بينهما، السبت في ثاني حصة تدريبية له مع منتخب البرازيل تحت 23 عاما، للاستعداد لبطولة أمريكا الجنوبية، لما قبل الأولمبياد التي ستقام في كولومبيا.

المصدر: وكالات