صحيفة بريطانية تكشف الكلمة التي استقبل بها جونسون خبر مقتل سليماني

صحيفة بريطانية تكشف الكلمة التي استقبل بها جونسون خبر مقتل سليماني

انجلترا – كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية عن أول كلمة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد تلقيه خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وحسب الصحيفة، فإن أول ما لفظه جونسون، بعد أن علم بمقتل سليماني، كانت كلمة “***F”. وأضافت الصحيفة أن جونسون أبلغ بهذا الخبر عبر الهاتف، وهو يقضي عطلة رأس السنة مع صديقته كاري سيموندز في جزيرة موستك بالكاريبي.

ولم تحصل بريطانيا، على عكس إسرائيل، على إخطار مسبق بالهجوم الذي يحمل مخاطر زعزعة استقرار الشرق الأوسط وحدوث ضربات انتقامية ضد المصالح الغربية.

وقد تعرض جونسون لانتقادات لعدم قطعه عطلته الكاريبية، في حين اتهم المسؤولون الأمنيون البريطانيون “الغاضبون” رئاسة الوزراء بإحداث “فراغ سياسي” خلال عطلة جونسون، حيث فشل في الإدلاء بأي تعليق على مقتل سليماني.

ومن المقرر أن يعود جونسون إلى لندن اليوم الأحد، وذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء، أن جونسون سيتحدث مع الزعماء السياسيين خلال اليومين المقبلين، ومن من المحتمل أن يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: Daily Mail