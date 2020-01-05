ليبيا – وصف عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين “عملية الكرامة” بـ”المشؤومة” التي لم ينتج عنها وفقاً لقوله إلا القتل و التدمير و الإغتيالات.

عبدالعزيز قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن إستهداف طلاب الكلية العسكرية في الهضبة يجب ربطها بجرائم الإغتيالات في بنغازي التي أكدت كل الاعترافات أن المخابرات المصرية هي من قامت بها على حد زعمه .

وادعى أن من قام بقصف وتدمير وسط بنغازي بالكامل ومسح أجمل مدينة في الشرق الليبي ودمر عين زارة ووادي الربيع و جنوب طرابلس وهجر أهل درنة و بنغازي لن يتردد في قصف الكلية العسكرية، معتبراً أن من يدير المعركة في طرابلس ليسوا على قدر من المسؤولية مما أدى لقصور في أداء المعركة.

وإستطرد حديثه:” عصابة المتمرد الإعلامية تقوم بإعلام حرب ولهم غرف عمليات إعلامية وسيناريوهاتهم جاهزة هم يخاطبون جمهورهم الذي يصدقهم، رأينا ملتقى للقبائل بحضور أكثر من 1000 ذهبوا لحضوره من غرب ليبيا مما يدل أنهم يعملون على تعبئة وحاضنة اجتماعية لكن نحن وخلال 9 أشهر لم نقم بشيء”.

كما دعا أبناء الشعب الليبي بالخروج في إعتصام مفتوح إلى ميدان الشهداء لإيصال كلمتهم للعالم أجمع وإستنكارهم للجريمة البشعة وما سبقها من جرائم، لافتاً إلى ضرورة خوض المعركة بدون رحمة أو شفقة.

وأكد على أنهم لا يعولون على دور البعثة الأممية بالرغم من أنها هي من أوجدت حكومة الوفاق لأنها غير منتخبة بالتالي تستمد قوتها من البعثة، كاشفاً عن وجود العديد من الخلايا النائمة والمحرضين من داخل طرابلس.