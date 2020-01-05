البرازيل – يقول خبراء إن الفنجان الذي نحتسي فيه القهوة يؤثر على النكهة، حيث يصبح طعمها ألذ في فنجان قوامه أكثر سلاسة و”أملس” القوام.

وأجرى علماء في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، اختبارات تضم خبراء ومتذوقين منتظمين للقهوة. ووجدوا أن تجربة المشروب الصباحي في فنجان “أملس”، صنعت فرقا كبيرا.

وشارك أكثر من 230 فردا في الدراسة، نصفهم من الخبراء، وشربوا قهوة برازيلية عالية الجودة، من فنجان خزفي ناعم، واستخدموا أيضا قدحا من السيراميك الأبيض ذي النهاية الخشنة على الجدران الخارجية والداخلية.

وقالت الدكتورة فابيانا كارفالو، عالمة النفس: “اعتُبرت القهوة ألذ عند تذوقها من فنجان أملس. وصُنّفت القهوة على أنها حمضية أكثر عند تناولها من كوب خام. وتدل النتائج على أن الإشارات المفهومة تؤثر على حكم الأذواق الأساسية، وكذلك سمات الشعور في الفم حول طعم القهوة”.

وكتب فريق البحث بجامعة ساو باولو، في مجلة Food Quality and Preference: “تُظهر النتائج لأول مرة أن” انتقال الإحساس” الناجم عن نسيج الكوب، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جودة مذاق القهوة”.

المصدر: ديلي ميل