إسبانيا – أكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة عقب تعادل فريقه مع إسبانيول بالجولة الـ19 من الدوري الإسباني، أن طرد لاعب البارسا الهولندي فرينكي دي يونج كان من أسباب التعادل.

وقال فالفيردي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب إسبانيول مساء السبت “طرد دي يونج بالدقيقة 75 أثر علينا. سيطرنا على مجريات المباراة في الشوط الأول ولكننا لم نشكل خطرًا”.

وأضاف “في الشوط الثاني تقدمنا ولكننا لعبنا بنقص عددي ولم نستطع تحقيق الفوز. لقد ضغطوا بقوة بعد طرد دي يونج وأدركوا التعادل. نشعر أننا خسرنا نقطتين في مباراة كان يجب أن نفوز بها”.

وأشار فالفيردي إلى أنه قبل تعادل إسبانيول كان في إمكان برشلونة أن ينتصر بنتيجة 1-3.

ومن ناحية أخرى، أثنى فالفيردي على أداء لاعبه التشيلي أرتورو فيدال مبرزًا أهميته في الفريق.

ورغم التعادل يحافظ برشلونة على صدارة الليجا بـ40 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الوصيف الذي فاز في وقت سابق السبت على خيتافي بثلاثية نظيفة.

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