العراق – وجهت كتائب “حزب الله” في العراق امس السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب “البرلمان” محمد الحلبوسي، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وكتب المسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري في تغريدة على “تويتر”: “سلامنا للحلبوسي.. غدا وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول إليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية”.

وأضاف: “كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر قبل يوم الصولة، نشكركم لاعتراضكم على قتل إخوتنا في القائم، أكملوا هذا الموقف الوطني بإقرار إخراج القوات الغازية”.

وتأتي رسالة كتائب “حزب الله” عقب دعوته القوات الأمنية العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأمريكية في عموم البلاد، لمسافة لا تقل عن 1000 متر ابتداء من مساء يوم الأحد 5 يناير.

المصدر: RT