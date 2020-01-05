إيران – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عبر الهاتف الوضع في الشرق الأوسط، على خلفية اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني في العراق بهجوم أمريكي.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية: “بحث محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف قبل بضع دقائق عبر الهاتف تطور الوضع في المنطقة والعالم بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني” الذي كان مسؤولا عن عمليات إيران في الخارج.

وأشارت في البيان إلى أن “لافروف أعرب عن تعازيه في قائد “فيلق القدس” سليماني”.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الإيراني اغتيال سليماني مع نظرائه في الدول الأخرى بمن فيهم التركي والصيني.

المصدر: نوفوستي