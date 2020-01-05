انجلترا – نشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية لائحة بالأجور السنوية التي يتحصل عليها نجوم ليفربول، والتي يصل مجموعها سنويا إلى 110 مليون جنيه إسترليني (143,8 مليون دولار).

ويعد “الريدز” الفريق الأوفر حظا للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” الذي يغيب عنه منذ عام 1990، ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة بعد مرور 21 جولة، متفوقا بفارق 13 نقطة على ليستر سيتي الوصيف.

وعلى الرغم من تصدر ليفربول جدول الترتيب من حيث النقاط، إلا أنه يتخلف عن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من حيث الإنفاق على رواتب اللاعبين، حيث تنفق أندية شمال لندن مبلغ 113.256 مليون جنيه إسترليني على الرواتب في موسم 2019/20 ، مقابل 110 مليون لليفربول.

وليس غريبا أن يتصدر النجم المصري قائمة أجور اللاعبين في الفريق “الأحمر” إذ يصل راتب الفرعون الأسبوعي إلى 200 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل سنويا 10,4 مليون جنيه (13,596 مليون دولار).

ويحتل صلاح المركز الثامن بين نجوم “البريميرليغ” خلف ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين ورحيم سترلينغ وبول وبوغبا ومسعود أوزيل ومارسيال وسيرجيو أغويرو.

ويتقاضى ثنائي ليفربول فيرمينو وفيرجيل فان ديك راتبا أسبوعيا يصل لـ180 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 9.46 مليون جنيه إسترليني سنويا، بينما يتقاسم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر المركز الثالث في قائمة أجور اللاعبين في الفريق الإنجليزي، حيث يتقاضى كل منهما 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بما يعادل 7.28 مليون جنيه إسترليني سنويا.

أما ساديو ماني نجم منتخب السنغال، الذي ينافس محمد صلاح على الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، فيحتل المركز العاشر ويتقاضى راتبا أسبوعيا يصل لـ 100 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 5.2 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سجله المميز، إذ لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 51 مباراة، ليسير قدما نحو معادلة رقمه القياسي الذي حققه خلال الفترة من 1978 – 1980 عندما حافظ على سجله الخالي من الهزائم لمدة 63 مباراة متتالية.

المصدر: mirror.co.uk