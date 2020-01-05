العراق – أكدت مصادر تابعة للحشد الشعبي، أن الطائرة الأمريكية التي نفذت الهجوم على القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، واللواء الإيراني قاسم سليماني انطلقت من الكويت.

وجاء في بيان للحشد أن “جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي”.

وأضاف البيان: “وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية”.

ونفذت طائرة مسيرة ضربة جوية فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي، أدت إلى مقتل المهندس وسليماني، وعدد من مرافقيهما.

المصدر: وكالات