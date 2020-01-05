انجلترا – هبطت أسعار النحاس ومعظم المعادن الصناعية الأخرى، امس بعد أن أحدث مقتل قائد عسكري إيراني بارز في ضربة جوية أمريكية هزة في الأسواق.

وسارع المستثمرون إلى شراء الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الذهب، وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن قالت إيران إنها سترد على الضربة الجوية الأمريكي التي شنت في بغداد وأودت بحياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وفقا لوكالة رويترز.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1% إلى 6129.50 دولار للطن، بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ الـ11 من ديسمبر/كانون الأول عند 6088.50 دولار.

وينهي المعدن، الذي يستخدم في الطاقة والتشييد، الأسبوع على خسارة بحوالي 1.56%، مرتدا عن 6 أسابيع من المكاسب رفعت أسعاره إلى أعلى مستوياتها في 7 أشهر.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، هبطت عقود النيكل 3.5%، لتغلق عند 13755 دولارا للطن، بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ الـ12 من ديسمبر.

وتراجعت عقود الزنك 0.2% إلى 2306 دولارات للطن، بينما استقرت عقود الرصاص عند 1919 دولارا للطن، وهبطت عقود القصدير 2.2% إلى 16800 دولار للطن.

وخالفت عقود الألومنيوم اتجاه السوق، لتغلق مرتفعة 1.1% عند 1824 دولارا للطن.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان:”هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل”.