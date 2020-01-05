واشنطن – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، الوضع في العراق وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: “هاتف وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في العراق، والاستفزازات والتهديدات المستمرة لإيران في المنطقة”.

وأضافت: “أكد وزير الخارجية عزم إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، على حماية مصالح ومرافق (الولايات المتحدة) والموظفين الأمريكيين والشركاء”.

كما نشر حساب وزير الخارجية الأمريكي على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وشددت على أهمية مواجهة نفوذ إيران الخبيث وتهديداتها للمنطقة. أنا دائما ممتن لدعم إسرائيل الثابت لهزيمة الإرهاب. الروابط بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تكسر”.

المصدر: RT