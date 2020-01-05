ليبيا – كشف وزير الخارجية عبد الهادي الحويج عن أن الحكومة اتخذت جملةً من الإجراءات لمواجهة التطورات الأخيرة في ليبيا وعلى رأسها التدخل العسكري التركي في البلاد.

الحويج لفت خلال تصريح لـ”اندبندنت عبية” إلى أن الحكومة قررت أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات و شكّلت من عدادها فريق أزمة مصغر لاتخاذ تدابير بغية توفير الحاجات الإنسانية الطارئة من مواد غذائية وطبية، مطمئناً الشعب الليبي أن لدينا الإمكانيات اللوجستية ما يكفي لمواجهة أزمة طويلة الأمد إن وقعت.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت التواصل مع عدد كبير من دول العالم والهيئات الدولية والإقليمية بدايةً من المملكة العربية السعودية ومصر ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن لأن البلاد للآن تواجه إعلان حرب من دولة تركيا بالتالي سيتم استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل ردع العدوان.

وفيما يتعلّق بمواقف هذه الدول تجاه نية أنقرة التحرك عسكرياً في ليبيا قال إن موقف الدول والهيئات التي تم التواصل معها كان واضحاً في رفض النيات التركية غزو البلاد عسكرياً ووعدت باتخاذ تدابير وإجراءات ضد أنقرة إذا ما اعتدت على البلاد.

كما اعتبر أن” اتفاق حكومة الوفاق والحكومة التركية بشقيه الأمني والمتعلق بالرسم البحري للحدود اتفاق تم بين دولة تركيا وحكومة هناك خلاف بشأن شرعيتها ولم تنل موافقة البرلمان على ممارسة مهماتها… هو اتفاق بين من لا يملك ومن لا يستحق”.

وأردف “لقد بدأنا منذ مدة معركة كبرى من أجل إنهاء الإرهاب وتغوّل الجماعات المسلحة وانتشار السلاح في الشارع الليبي، وسنكمل المعركة لبناء وطننا الجديد من دون حالة الفوضى وانتشار الميليشيات وخلق مناخ لحياة سياسية طبيعية يشارك فيها كل الليبيين مهما كانت العوائق ومهما كان عدد وحجم المعرقلين والمعادين لمشروع استعادة ليبيا”.

وكشف عن نتائج زيارته إلى تونس قائلاً “إنها دولة مهمة وذات علاقة مباشرة بالأزمة الليبية ولها خصوصية بالنسبة إلى طرابلس وفيها مؤسسات مدنية أحزاب ووسائل إعلام فاعلة قادرة على الضغط على قرار الدولة التونسية، وتملك هامشاً كبيراً من الحرية وهذه الفعاليات ترفض تدخل تركيا في ليبيا واستخدام تونس منصة لهذا التدخل ولولا الوقفة التونسية الواعية لكان الرئيس رجب طيب أردوغان نجح في مآربه من الزيارة واستخدام تونس ممراً يفتح له الطريق إلى ليبيا بالتالي نحن حرصنا وسنحرص على التواصل مع كل التيارات السياسية في تونس، تحديداً التي تدعم قضيتنا العادلة في الحرب على الإرهاب”.

كما أعلن الحويج أن وفداً برلمانياً مصرياً وتونسياً سيزور بنغازي قريباً دعماً للشعب الليبي في مواجهة “العدوان “التركي عليه قائلاً إن “الوفد المصري سيتكون من 30 نائباً بينما لم يتم تحديد عدد نواب تونس.

وطالب بزيادة التنسيق بين مجلس النواب والحكومة الموقتة لمواجهة المخاطر التي تعترض الأمن القومي الليبي ورحب بقرار البرلمان واعتماد اسم الحكومة الليبية بدلاً من الموقتة ليدرك العالم أنه يتعامل مع حكومة رسمية معترف بها وشرعية من الجهة التشريعية المنتخبة في البلاد.