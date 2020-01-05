بغداد – نفت وزارة النفط، امس مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، موضحة الى مغادرة عدد من الموظفين ممن يحملون الجنسية الامريكية فقط.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها “تنفي وزارة النفط مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، باستثناء عدد من الموظفين العاملين ممن يحملون الجنسية الامريكية فقط، استجابة لطلب حكومتهم”.