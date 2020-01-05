الصين – حطم المسبار الصيني “يوتو-2” الرقم القياسي للعمل على سطح القمر الذي كان مسجلا باسم العربية القمرية السوفيتية “لوناخود-1”. بحسب قناة CGTN التلفزيونية الصينية.

ويذكر أن العربة القمرية السوفيتية “لوناخود-1” كانت أول جهاز فضائي يتحكم به عن بعد. وقد استمرت مهمة “لوناخود-1” من 17 نوفمبر 1970 ولغاية 4 أكتوبر 1971 ، أرسلت خلالها إلى الأرض 20 ألف صورة وأكثر من 200 صورة بانوراما. وقد عملت العربة السوفيتية على سطح القمر 321 يوما قطعت خلالها 10.5 كيلومتر.

أما الرقم القياسي الجديد، فقد سجله المسبار الصيني “يوتو-2” (الأرنب النفريتي)، الذي يعمل على سطح القمر منذ 3 يناير 2019 وحتى الآن، قطع خلالها مسافة 345 مترا فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن “يوتو-2” عند حلول الليل في القمر (طول ليلة القمر تعادل 14 يوما أرضيا)، يدخل في سبات لأنه يحصل على الطاقة من البطاريات الشمسية.

المصدر: فيستي. رو