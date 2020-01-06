الأوقاف الفلسطينية تطالب إسرائيل بوقف أعمال الترميم في سور “الأقصى”

الأوقاف الفلسطينية تطالب إسرائيل بوقف أعمال الترميم في سور “الأقصى”

فلسطين – استأنف عمال اسرائيليون اليوم نشاطهم في منطقة الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى والمعروف بـ”سور المدرسة الختنية”، في منطقة القصور الأموية، تمهيدا لترميم الحائط الخاص بالمسجد.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الفلسطينية، الشرطة الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الأعمال وإزالة جميع “السقالات” التي نصبت على حائط المسجد.

وحذرت الدائرة من الاستمرار بهذه الأعمال والانتهاكات بحق الأقصى بمساحته الكاملة 144 دونما بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية إليه باعتباره مسجدا للمسلمين.

وحذرت الأوقاف “من استمرار أعمال الحفريات المشبوهة في محيط المسجد وخاصة في منطقة القصور الأموية، وهي وقف إسلامي خالص للمسلمين وحدهم”.

وأكدت الدائرة، أنها المسؤول الحصري عن إدارة جميع ما يتعلق بالأقصى وصيانته، وهي صاحبة الاختصاص بأي أعمال صيانة في جميع جدران المسجد من الداخل والخارج، وطالبت الشرطة الإسرائيلية أيضا بالتدخل وإعادة الأحجار المسروقة إلى موقعها في سور المسجد الأقصى الغربي.

المصدر: معا