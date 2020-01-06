السعودية – اعتذر اللاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم فريق أهلي جدة السعودي، عن عدم الحضور إلى مصر غدا الثلاثاء لحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وأخطر بلايلي، مسؤولي الكاف بعدم حضوره إلى مصر لارتباطه بخوض لقاء مهم مع فريقه أهلي جدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وترشح يوسف بلايلي، للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية في عام 2019، بعد نجاحه في الظفر بلقب دوري أبطال إفريقيا مع فريقه السابق الترجي التونسي.

وساهم بلايلي أيضا في قيادة منتخب بلاده “محاربي الصحراء” للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية “مصر 2019”.

ويتنافس مع يوسف بلايلي، كل من المصري طارق حامد والتونسي أنيس البدري، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية في عام 2019.

المصدر: وكالات