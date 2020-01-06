الجزائر – أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، عن تصفية إرهابيين اثنين بمدينة تيبازة غرب العاصمة الجزائر.

وأوضح بيان نشرته الوزارة أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن، في بلدة مسلمون بمدينة تيبازة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 5 يناير 2020، على إرهابيين اثنين وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة”.

وأوضحت أن هذه العملية “التي لا تزال متواصلة، تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد”.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية